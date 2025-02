Roma, 25enne trovata morta in casa: ipotesi overdose | Indagato il compagno

All'alba del 13 febbraio, a Roma, una ragazza di 25 anni, Camilla Sanvoisin, è stata trovata morta dal compagno nella casa in cui convivevano, un piccolo appartamento di un relais alla Giustiniana, nel quadrante nord della Capitale. All'arrivo dei soccorsi la giovane, figlia del produttore televisivo Axel Egon, non c'era più nulla da fare. A dare l'allarme è stato proprio il fidanzato 35enne, spiegando che si era svegliato e l'aveva trovata priva di sensi. L'ipotesi al momento sarebbe quella di una overdose o comunque un malore legato all'assunzione di stupefacenti, ma si attendono i risultati dell'autopsia che chiarirà con esattezza le cause della morte della ragazza. In un primo momento, il compagno di Sanvoisin è stato arrestato per detenzione di stupefacenti, ora è anche indagato per morte come conseguenza di altro reato.