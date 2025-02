Verona, 15enne morta per presunta overdose: "Una donna l'ha venduta agli spacciatori"

Attualmente sul registro degli indagati è iscritto un 30enne tunisino, per il reato di morte come conseguenza di altro reato. Nell'appartamento dov'è morta Nora sono stati trovati i suoi documenti, ma di lui nessuna traccia: è irreperibile. "Mia figlia era talmente ingenua che si fidava, anche di persone di cui non si sarebbe dovuta fidare. A San Bonifacio non è quasi mai andata, forse due volte. In quella casa è entrata per la prima volta" ha spiegato la mamma. L'autopsia eseguita nei giorni scorsi all'Istituto di medicina legale del Policlinico di Verona non ha ancora chiarito le cause della morte; sul corpo di Nora non c'erano tracce di violenza e il risultato degli esami tossicologici, previsto tra un paio di settimane, potrà confermare l'ipotesi di una morte per overdose, forse in seguito a un mix di droghe.