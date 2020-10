Terni, morta per overdose a 18 anni: "La droga era il suo regalo di compleanno"

Una 18enne di Amelia (Terni), Maria Chiara Previtali, è stata trovata senza vita sabato mattina a casa del fidanzato, anche lui del posto, il giorno dopo avere compiuto la maggiore età. A costare la vita alla giovane - secondo i primi accertamenti - sarebbe stata un’overdose da eroina. Droga che, stando a quanto riportato dal Messaggero, sarebbe stata un regalo di compleanno del fidanzato Francesco Gnucci. A raccontarlo lui stesso, ora indagato per omissione di soccorso perché secondo i carabinieri che stanno conducendo le indagini e il pm Camilla Coraggio è passato troppo tempo tra la scoperta della morte della ragazza e l'allarme al 118: "Era il regalo che aveva chiesto per il suo compleanno. Per lei era la prima volta", ha detto di fronte agli investigatori.