Lecco, 18enne e 19enne morti per una sospetta overdose durante un ritrovo

Un 18enne e un 19enne sono morti in casa a Colico, nel Lecchese, a causa di una sospetta overdose da stupefacenti, durante un ritrovo tra giovani. Il 18enne abitava a Piantedo, in provincia di Sondrio, mentre l'amico era di Sorico, nel Comasco. I due si erano trovati nell'appartamento di Colico con due amiche, che sono state accompagnate nella caserma dei carabinieri della cittadina per essere ascoltate su quanto accaduto.