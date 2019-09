Messico, morta di overdose Claudia Ochoa Félix, regina del narcotraffico

Sarebbe morta di overdose Claudia Ochoa Félix, conosciuta come la “Kim Kardashian” del Cartello di Sinaloa. La narcotrafficante non solo assomigliava all’attrice americana, ma negli ultimi anni aveva a sua volta acquisito molta popolarità sui social. Sui suoi account Twitter e Facebook si trovano molte foto in bikini e abiti firmati ma anche con le armi in pugno vicino ad automobili di lusso. La 34enne aveva sposato José Rodrigo Arechiga, oggi in prigione, che è stato uno dei leader del Cartello di Joaquín “El Chapò” Guzmán.