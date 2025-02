Verona, 15enne trovata morta: arrestato il pusher che le ha dato la cocaina

Svolta nelle indagini sulla morte della 15enne trovata senza vita il 27 gennaio in provincia di Verona, in un appartamento a San Bonifacio. Polizia e carabinieri hanno infatti rintracciato e arrestato un 34enne, ritenuto il pusher che avrebbe procurato la cocaina alla ragazzina. L'uomo, un nordafricano senza fissa dimora, è indagato per spaccio di sostanze stupefacenti aggravato dal fatto di aver ceduto in più occasioni droga alla minorenne. Secondo quanto risulta agli inquirenti, era attivo nello spaccio in tutto il comprensorio di San Bonifacio e nei paesi limitrofi.