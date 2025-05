Chi è Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall'ex fidanzato | La lettera d'amore disperata: "Ti amerò anche quando non vorrai"

Ecco cosa scriveva Martina meno di due mesi fa. "Caro amore mio, lo so dico sempre le stesso cose ma sai che nonbrava con le parole specialemente con te. Ma nel profondo del mio cuore sto cambiando per te per essere una persona migliore che avrai accanto, per starti accanto giorno dopo giorno, sei la persona che voglio sposare, sei la persona con cui voglio invecchiare. Sei la persona con cui voglio creare una famiglia. Vedermi sposare l'uomo della mia vita, lo so forse non crederai a queste parole, perché ti ho ferito in passato, lo so bene che ho sbagliato soprattutto a non farti più a credere a me. Ti ho fatto perdere la fiducia in me, ma cercherò di farti fidare di me giorno dopo giorno anche quando avrai paura e non vorrai ma ci vorrà del tempo e lo so amore mio però io ti prometto che... ti amerò anche quando nessuno dei due lo farà, anche quando saremo arrabbiato confusi e "delusi", io ti prometto che ti amerò sempre. Se mi chiedessero cosa mi piace di te penso che non saprei da dove iniziare per formulare una risposta. Inizierei a raccontare del potere dei tuoi occhi di farmi tremare il cuore e l'anima, passerei alla forza del tuo sorriso che magicamente fa passare ogni male, arriverei alla dolcezza del tuo petto su cui mi appoggio per sentire il tuo calore e il tuo cuore e alle tue braccia che ogni volta mi prendono e mi stringono a te. Potrei parlare della delicatezza e allo stesso tempo della forza delle tue mani che curiose vagano sul mio corpo pronte ad allontanare ogni male. O meglio ancora potrei parlare dei modi di trattarmi che sono tutto quello che ho sempre [...] dei tuoi modi di starmi accanto e capirmi anche [...] perché alla fine tu sei entrato nella mia vita con...".