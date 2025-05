Omicidio Martina Carbonaro, i genitori: "Vogliamo giustizia"

"Sono arrabbiata perché sono stata tradita e presa in giro. Ho fatto tante ricerche e lui stava di fianco a me, mi ha mentito", spiega la mamma di Martina Fiorenza Cossentino. La donna poi ricostruisce il giorno in cui sua figlia è scomparsa: "Il ragazzo mi aveva detto che si era visto con mia figlia, che si erano lasciati e che non si era voluta far riaccompagnare a casa, ma non sapeva perché. Dopo ci ha detto che doveva staccare perché si doveva fare la doccia e lì io e mio marito abbiamo iniziato a sospettare che c'era qualcosa di strano. Sono arrabbiata perché lui ha depistato le indagini, era lucido, mi ha guardato negli occhi e non mi ha fatto capire nulla. Ci fidavamo di lui ed è per questo che sto male, avevamo un assassino in casa".