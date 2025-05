Delitto di Garlasco, il legale di Sempio: "Stasi non è mai entrato in quella casa"

L'avvocato di Andrea Sempio Massimo Lovati, come esposto durante la puntata di "Quarto Grado" del 23 maggio, sostiene la tesi secondo cui non sarebbe da escludere che a uccidere Chiara Poggi sia stato un sicario, probabilmente legato al Santuario delle Bozzole che dista appena 300 metri dalla casa della ragazza. Un testimone sostiene di aver visto Sempio proprio al santuario assieme alla vittima, ma ai microfoni del programma di Rete 4 il legale sostiene che il suo assistito non abbia mai frequentato quel luogo: "Non mi risulta che Sempio frequentasse il Santuario né l'oratorio. Per me è una novità, una cosa nuova". E sulla eventuale amicizia con Chiara aggiunge: "Sempio non mi ha mai detto di questa circostanza. Mi ha detto che non frequentava né l'oratorio né il Santuario per essere contrario al cattolicesimo".