Delitto di Garlasco, Chiara aveva salvato un file sulla pedofilia nella sua chiavetta

"Anche in quel periodo, nel Santuario delle Bozzole, che dista 300 metri da casa Poggi, oltre che esserci l'oratorio, si praticava l'esorcismo. Questo è risaputo. Nel 2012, c'è uno scandalo: vengono arrestati due ragazzi rumeni che compiono un'estorsione ai danni di più sacerdoti e che riferiscono di aver accertato che in quella località non solo si praticava l'esorcismo, ma anche la pedofilia", ha spiegato l'avvocato, che collega questi eventi all'omicidio di Chiara. "Il filo comune è la pedofilia. Chiara aveva visto, praticava l'oratorio. Era diventata scomoda perché aveva saputo determinate cose, allora l'hanno eliminata. È una mia sensazione, non ho prove o indizi", ha aggiunto il legale.