Garlasco, il legale Massimo Lovati e l'ipotesi del sicario: "Chiara uccisa perché scomoda"

Tra i punti oscuri sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco c'è quello del movente. Secondo Massimo Lovati, difensore dell'indagato Andrea Sempio, non è da escludere che a uccidere l'allora 26enne sia stato un sicario. "Il killer viene assoldato da qualcuno per eliminare un personaggio scomodo", afferma il legale che sottolinea l'assenza di un movente reale per Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni.