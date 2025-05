Caso Garlasco, la taverna di casa Poggi: ecco dove Sempio scendeva a prendere i giochi

Immagini presenti nel fascicolo di inchiesta riaccendono i riflettori su uno degli ambienti più discussi nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007. La taverna della villetta di via Pascoli, sulle cui scale fu rinvenuto il corpo della giovane, è al centro delle dichiarazioni rese da Andrea Sempio, attuale indagato. Secondo la sua versione, frequentava spesso quel locale per recuperare giochi da tavolo. Le foto in possesso di Tgcom24 sembrano confermare il racconto. Ma lasciano aperta la porta ad un altro dubbio: Sempio e Marco Poggi nel 2007 dichiararono di incontrarsi per giocare al pc e alla playstation e nessuno dei due dispositivi si trovava invece nella taverna.