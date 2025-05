Garlasco, a 18 anni dal delitto i nodi sono gli stessi raccontati dai primi articoli: secondo sospettato (forse donna) e un martello

Ma non solo: la riapertura del caso ha riacceso i riflettori anche su altre due figure controverse, coinvolte ai tempi della prima indagine: le cugine della vittima, le gemelle Stefania e Paola Cappa, oggi comunque non indagate. Oggi come allora, si considera l'ipotesi che il responsabile dell'omicidio possa essere qualcuno di diverso da Stasi, persino una donna.



Il 15 agosto 2007 - due giorni dopo il delitto - La Provincia Pavese scriveva una frase molto diversa dalla realtà poi cristallizzata dalla sentenza di condanna di Alberto Stasi: "Chiara Poggi, lunedì mattina verso le 9, ha aperto la porta in pigiama a una persona che sicuramente conosceva, l'ha fatta entrare e poi le ha dato le spalle. A quel punto l'assassino l'ha colpita alla nuca non dandole la possibilità di difendersi, un fatto questo che rende credibile anche l'ipotesi che l'omicida sia una donna perché non ha avuto bisogno di dimostrarsi più forte di lei".



E ancora: "L’impronta della scarpa da donna trovata all’interno della villa è stato forse l’elemento che potrebbe segnare una svolta... Sembra che il cerchio si stia stringendo intorno all’assassino. E i sospetti su una donna sono più che fondati", continuava La Provincia Pavese.