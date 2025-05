Riaprire un’indagine costa (molto): da Garlasco a Claps, chi paga il prezzo della giustizia che torna indietro

Che si tratti di un cold case o di un procedimento già chiuso con sentenza definitiva, riaprire un’indagine significa rimettere in moto un sistema costoso, ad alta intensità di lavoro e risorse. E non è sempre chiaro – né scontato – chi debba sostenerne il peso economico. In alcuni casi paga lo Stato, quindi i contribuenti italiani; in altri, a spingere e finanziare le prime fasi sono i familiari delle vittime, gli avvocati o enti terzi. E quando la riapertura porta alla luce un errore giudiziario, entra in gioco un altro capitolo: quello del risarcimento per ingiusta condanna.