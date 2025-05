Delitto di Garlasco, al via l'incidente probatorio sul Dna trovato sulle unghie di Chiara

A Pavia è il giorno dell'incidente probatorio sul delitto di Garlasco. L'udienza darà il via alla maxi consulenza genetica sulle tracce di materiale biologico trovato sulle unghie di Chiara Poggi da confrontare con il Dna di Andrea Sempio (l'amico del fratello della vittima adesso indagato per omicidio in concorso), Alberto Stasi (condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l'assassinio della ragazza) e di altri uomini della "famiglia" o che "frequentavano abitualmente" la casa. Quelle tracce sono utilizzabili per una comparazione a 18 anni di distanza? È questo il primo e fondamentale quesito a cui si dovrà rispondere.