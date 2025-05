Delitto di Garlasco, trovati alcuni oggetti nel canale di Tromello

A quasi 18 anni di distanza dal delitto, dunque, si cerca ancora l'arma con cui Chiara Poggi è stata brutalmente uccisa. Arma con cui è stata ripetutamente colpita al volto e alla testa che non è più, come hanno stabilito consulenti e periti dopo lunghe analisi, un oggetto contundente a doppio uso tagliente e battente ma, come ha raccontato un supertestimone in tv, potrebbe essere un oggetto metallico simile a un attizzatoio per il caminetto.