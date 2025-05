Delitto di Garlasco, la famiglia Poggi sulle perquisizioni a Sempio: "Ipotesi stravaganti, si ignorano le sentenze"

"La famiglia Poggi è rimasta ancora una volta basita per quanto sta accadendo", afferma Compagna, sottolineando come gli inquirenti, pur avendo ampio potere in fase di indagini, non possano collocarsi al di sopra della giurisdizione, ignorando quanto accertato in un giusto processo. Il legale critica inoltre la diffusione immediata di queste nuove ipotesi sugli organi di stampa, che espone nuovamente i familiari di Chiara a sofferenze indicibili. "Il rispetto per le persone coinvolte in una così tragica vicenda richiederebbe un maggior rigore nella valutazione dei dati probatori e nella tutela della riservatezza degli eventuali accertamenti ritenuti opportuni", aggiunge Compagna.