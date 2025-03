Delitto Garlasco, Sempio: "Capisco i tentativi della difesa di Stasi, ma basta"

Andrea Sempio, indagato in concorso per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco (Pavia), per cui è stato condannato a 16 anni l'ex fidanzato Alberto Stasi, ribadisce di non aver ucciso la giovane. "Comprendo i tentativi che possa fare la difesa di Stasi ancora negli anni, però arriva un punto in cui dico basta", ha affermato. E ha aggiunto: "Questa vicenda va su due fronti, legale e mediatico. Il secondo al momento ha il peso preponderante, perché una cosa che cade non solo sulle mie spalle ma anche sulle persone che mi sono vicine. È un disastro che schiaccia tutti".