Delitto di Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio

E' in corso dall'alba, da parte dei carabinieri di Milano, una perquisizione a casa di Andrea Sempio, nell'ambito del delitto di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco in provincia di Pavia. I militari si sono recati anche nell'abitazione dei genitori dello stesso Sempio. La perquisizione sarebbe "mirata ad acquisire elementi utili all'inchiesta attraverso l'analisi dei contenuti di supporti informatici, telefoni e pc presenti in casa".