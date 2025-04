Delitto di Garlasco, accolta l'istanza di ricusazione del genetista Giardina

Il gip di Pavia, Daniela Garlaschelli, ha accolto "l'istanza di ricusazione" della Procura nei confronti del genetista Emiliano Giardina, che avrebbe dovuto occuparsi della superperizia nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, che vede indagato Andrea Sempio in concorso con altri. L'istanza di ricusazione era stata avanzata dai legali di Alberto Stasi, all'epoca dell'omicidio fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni. Motivo della richiesta un'intervista che Giardina, noto anche per avere lavorato al caso Yara, rilasciò a una trasmissione tv il 5 aprile 2017. In quell'occasione, Giardina espresse pubblicamente "valutazioni e considerazioni attinenti all'oggetto dell'incarico".