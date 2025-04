Delitto di Garlasco, i consulenti del pm: "Dna di Sempio su due unghie di Chiara Poggi"

Nel campo forense, gli aplotipi Y sono come una sorta di "impronta digitale" genetica che si usa per identificare la linea paterna di una persona. Siccome il cromosoma Y passa direttamente dal padre al figlio maschio, analizzarlo aiuta a collegare un sospetto a una scena del crimine o a una vittima, soprattutto nei casi in cui ci sono tracce biologiche come sangue, saliva o capelli. Ad esempio, se trovi del Dna su un'arma e il suo aplotipo Y corrisponde a quello di un sospetto, puoi dimostrare che lui o un suo parente maschio (come un fratello o un cugino paterno) potrebbe essere coinvolto. Non ti dice esattamente chi è stato, perché tutti i maschi della stessa famiglia paterna lo condividono, ma è utilissimo per restringere il cerchio dei sospetti o per confermare legami familiari in indagini complesse, come stupri o omicidi.