Garlasco, l'avvocato di Andrea Sempio: "Stasi innocente, Chiara Poggi uccisa da serial killer"

Nel corso dell’intervista l'avvocato Lovati ha inoltre dichiarato: "Le indagini sulla morte di Chiara Poggi non sono state condotte male ma c'è stato un errore macroscopico all'inizio - ha spiegato il legale -. L'errore è stato quello di non indagare Alberto Stasi con un avviso di garanzia subito nella giornata del 13 agosto. Alberto Stasi è stato tenuto ed è stato sentito, a sommarie informazioni, per ben dieci giorni. In questo modo non si è potuto espletare, cosa che si doveva fare immediatamente, un esperimento giudiziale. Siccome Alberto racconta di aver scavalcato il cancello della villetta di Chiara Poggi per entrarvi dentro, bisognava fare un esperimento giudiziale subito, portarlo in via Pascoli e verificare la veridicità del suo racconto perché da lì dovevano sortire le eventuali piste da seguire". Lovati prosegue: "Se non ci poniamo la prima domanda e la risolviamo, ovvero se Alberto dice il vero o il falso (in merito al fatto di aver scavalcato il cancello per entrare) come facciamo ad andare avanti nelle indagini? Noi diamo per scontato che Alberto sia entrato nella casa, ne sia uscito e, abbia telefonato ai Carabinieri ma questa è una cosa scontata. Era una cosa che si poteva verificare subito, portandolo sul posto con i Ris e verificando se c'erano le sue impronte o meno sulla cancellata. Per me non è mai entrato ed è per questo che ha le scarpe pulite. Dico che Alberto è innocente perché non è mai entrato in quella casa. Tutto il resto è stata una deviazione".