Delitto di Garlasco, Andrea Sempio: "Con Chiara nessun tipo di rapporto, mai un contatto"

In una intervista a "Zona Bianca" Andrea Sempio, indagato in concorso per l'omicidio di Chiara Poggi (Pavia), per cui è stato condannato a 16 anni l'ex fidanzato Alberto Stasi, confida le sue preoccupazioni riguardo la riapertura del caso. "Non credo possano trovare alcun collegamento in nessuna di queste piste alternative su cui stanno indagando gli inquirenti" dice.