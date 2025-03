Delitto di Garlasco, Alberto Stasi: voglio la verità, emerga ciò che non ancora è emerso

Quello che gli ha tolto in carcere sono "molti anni di vita, sicuramente anni di vita che tu hai diritto di vivere in modo tranquillo come meglio credi, che invece non torneranno mai più". Ha affrontato la condanna definitiva come "quando ti diagnosticano un male incurabile, arriva la notizia, la devi prendere e la devi affrontare per quella che è, non hai alternative, non ci sono piani B, quindi fai quello che devi fare, semplicemente questo". Mai ha pensato di scappare perché "gli innocenti non scappano, assolutamente no".