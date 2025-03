Delitto di Garlasco, "trovato frammento del tappetino del bagno di casa Poggi: va rianalizzato"

Frammento "identificato come reperto n. 27" e che "non aveva fornito alcun esito alla quantificazione del Dna per problemi di inibizione della reazione di amplificazione". E "la successiva amplificazione - si legge ancora - non risultava eseguita". Poiché "tale reperto - scrivono i consulenti - è stato rinvenuto nel corso della precedente verifica", ossia quella di reperti e campioni a Medicina legale dell'Università di Pavia, "si ritiene utile sottoporlo ad ulteriore indagine genetica alla luce delle possibilità analitiche attualmente a disposizione".