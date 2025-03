Delitto di Garlasco, Sempio: "Non c'è mai stata una relazione con Chiara Poggi"

L’uomo insiste sulla sua estraneità ai fatti: "Sono innocente. In questa vicenda non c'entro nulla, non ho nessun peso sulla coscienza". A sostenerlo, per il momento, c’è ancora la famiglia Poggi e, in particolare, Marco, il fratello di Chiara: "Con lui ci sentiamo, tra noi non c'è mai stato un attimo di dubbio o sfiducia".