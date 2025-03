Delitto di Garlasco, spunta una nuova pista: sui capelli di Chiara trovate tracce di nicotina

E infine, c'è Andrea Sempio. Il suo legale dice che lui è "tranquillo" e che sta pensando a "sistemare la questione lavorativa". Lui vende telefoni e, dice, "non se la sente di incontrare persone". Sta valutando però di "riprendere a lavorare" per non tornare continuamente alla vicenda con il pensiero e perché tanto, dice ancora il suo avvocato, "non cambia niente. Lui è innocente. Il problema è che non sarà mai risarcito per questa sofferenza".