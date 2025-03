Andrea Sempio, chi è l'amico del fratello di Chiara Poggi

L'attenzione dei legali di Stasi si concentra anche su alcune chiamate intercorse tra il numero di cellulare di Andrea Sempio e quello di casa Poggi. In tre casi la chiamata partì dalla villetta (il 30 luglio, il 2 e il 3 agosto) e gli investigatori ritennero che all'apparecchio ci fosse il fratello minore di Chiara. Negli altri tre casi invece le telefonate avvennero il 4, il 7 e l'8 agosto: tutte telefonate brevissime, rispettivamente di 10, 2 e 21 secondi. La seconda e la terza si collocavano nel periodo in Marco Poggi e i genitori erano già partiti per le vacanze in Trentino, il 5 agosto, e Chiara era rimasta da sola a Garlasco per fare compagnia al fidanzato Alberto Stasi che stava finendo la tesi.