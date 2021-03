Garlasco, la Cassazione conferma il "no" alla revisione del processo Stasi

ansa

La Cassazione ha respinto il ricorso della difesa di Alberto Stasi contro il "no" alla revisione del processo pronunciato dalla Corte di Appello di Brescia a ottobre. Il giovane è stato condannato a 16 anni di reclusione per aver ucciso la fidanzata Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. Anche per gli 'ermellini', quindi, non ci sono prove nuove per riaprire il caso. Il verdetto è stato emesso dalla Prima sezione penale della Suprema Corte.