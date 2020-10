Delitto Garlasco, no a revisione del processo Stasi

La corte d'Appello di Brescia ha rigettato la richiesta di revisione del processo che ha condannato in via definitiva Alberto Stasi per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. La decisione dei giudici bresciani è stata depositata in mattinata. "Confermo il rigetto", ha affermato il presidente della corte d'Appello, Claudio Castelli.