Delitto di Garlasco: la mamma di Chiara: "Il colpevole è già stato trovato"

"Lo dico come mamma di Chiara. So che il colpevole è già stato trovato dal Tribunale". Sono queste le parole con cui Rita Preda ha commentato la notizia che Alberto Stasi - condannato per l'omicidio della figlia Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella sua casa di Garlasco, in provincia di Pavia - ha presentato richiesta della revisione della sentenza. "C'è una sentenza definitiva della Cassazione (Stasi fu condannato in via definitiva nel 2015, ndr) e per me vale quella - ha aggiunto -, dopo tutto quello che c'è stato, dopo indagini così accurate non credo ci sia più niente da scoprire".