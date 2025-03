Delitto Garlasco, la nuova inchiesta parte in salita: "Distrutti o introvabili molti reperti del processo" | Ecco cosa manca all'appello

Uno degli elementi centrali della nuova inchiesta è il computer di casa Poggi, dove giocavano Marco - il fratello di Chiara - e l'amico Andrea Sempio, indagato in concorso con ignoti o con Alberto Stasi per l'omicidio. Il pc venne restituito alla famiglia della vittima e oggi trovarlo potrebbe essere pressoché impossibile. Non è chiaro, inoltre, se all'epoca delle prime indagini la tastiera fu sequestrata insieme al computer, e quindi repertata e analizzata, oppure no. Ai Poggi sarebbero stati restituiti anche degli orecchini, una sedia e una scheda fotografica.