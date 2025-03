Delitto di Garlasco, l'intercettazione shock di Sempio: “Sullo scontrino abbiamo cannato”

Sono le parole di Andrea Sempio, il 37enne indagato nuovamente per l’omicidio di Garlasco, contenute in un'intercettazione inedita pubblicata dal quotidiano Il Tempo. L'audio, risalente alle 19:05:45 del 10 febbraio 2017, è un ambientale dei carabinieri che, subito dopo l’interrogatorio di garanzia dell’inchiesta poi archiviata, avevano ascoltato la famiglia dibattere su alcune incongruenze, in merito alle quali i magistrati avevano chiesto conto a Sempio. Il 37enne discute con il padre delle versioni contrastanti sull'alibi fornito per l'orario del delitto di Chiara Poggi. Alibi che ora trema e potrebbe essere nuovamente messo in discussione.