Delitto di Garlasco, la procura di Pavia a caccia del Dna di Andrea Sempio su nuovi elementi

Nella nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, i pm di Pavia hanno acquisito i "para-adesivi delle impronte rinvenute sulla scena del crimine" e "sugli oggetti analizzati" dai carabinieri del Ris di Parma. Lo fa sapere la Procura che coordina le nuove indagini del Nucleo investigativo dei carabinieri di Milano, nate dalla consulenza genetica depositata dai difensori di Alberto Stasi sul "materiale biologico rinvenuto sotto le unghie" di Poggi e la presunta "compatibilità" dello stesso con il Dna dell'indagato Andrea Sempio. Gli inquirenti hanno quindi chiesto l'incidente probatorio per accelerare le analisi con le nuove tecnologie ed evitare che i campioni possano andare persi. Per il delitto, avvenuto nella villetta di famiglia a Garlasco il 13 agosto 2007, è stato condannato in via definitiva l'ex fidanzato della vittima, Alberto Stasi.