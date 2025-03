Delitto di Garlasco, Sempio: "Io non c'entro nulla, la famiglia Poggi crede in me"

"Io sono innocente. Lasciamo lavorare le autorità, andrà tutto bene". Così Andrea Sempio, indagato di nuovo per l'omicidio di Chiara Poggi, diciotto anni dopo il delitto di Garlasco. Il 37enne, all'epoca dei fatti poco più che maggiorenne, frequentava la casa della vittima perché amico del fratello Marco. "La famiglia Poggi crede in me, non hanno mai avuto dubbi. Con Marco mi sento ancora. Dal punto di vista legale mi sento tranquillo, mi sta pesando il punto di vista mediatico", ha aggiunto.