Delitto di Garlasco, analisi su nuovi reperti: è caccia al Dna di Ignoto 2

Non c'è soltanto Andrea Sempio nel mirino della Procura di Pavia e dei carabinieri del nucleo investigativo di Milano, incaricati delle indagini sul delitto di Garlasco. Sotto le unghie di Chiara Poggi, infatti, è stato trovato anche un secondo profilo genetico, "Ignoto 2". Per identificarlo, è molto probabile che gli inquirenti decidano di prelevare ulteriori campioni di Dna. L'inchiesta, per cui il fidanzato della vittima, Alberto Stasi, è stato condannato definitivamente a 16 anni di carcere nel 2015, riparte dunque dalle tracce biologiche. Secondo i pm, il Dna di Sempio, amico del fratello di Chiara, non può essere finito sulle dita della vittima tramite contatto mediato da un oggetto, come la tastiera del pc di famiglia (anche perché il computer dei Poggi risultava spento da tre giorni prima dell'omicidio) ma dunque per contatto diretto. E si suppone che lo stesso possa essere accaduto per "Ignoto 2".