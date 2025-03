Chiara Poggi, il legale: "Stasi dichiarato colpevole da una quarantina di magistrati, questo è il settimo tentativo di salvarlo"

"E' il settimo tentativo di far cadere un giudicato ed è davvero raro, straordinario". Lo ha affermato Gian Luigi Tizzoni, storico avvocato della famiglia Poggi, commentando all'agenzia Ansa la riapertura dell'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, per il quale Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere. "Dopo la sentenza passata in giudicato della vicenda se ne sono occupati in totale una quarantina di magistrati, tutti sostenendo la piena responsabilità di Stasi".