Garlasco, oggi l'incidente probatorio | Verrà prelevato il Dna anche alle gemelle Cappa, a un amico di Stasi e a tre di Sempio

A Pavia è il giorno dell'incidente probatorio sul delitto di Garlasco per dare il via alla maxi consulenza genetica sulle tracce di materiale biologico trovato sulle unghie di Chiara Poggi. Il Dna verrà confrontato con i profili di Andrea Sempio (indagato per omicidio in concorso), Alberto Stasi (condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l'assassinio della ragazza) e di altri uomini della "famiglia" o che "frequentavano abitualmente" la villetta in cui è stata uccisa la 26enne. A gestire l'udienza è il gup Daniela Garlaschelli, che ha conferito l'incarico ai periti della polizia di stato Denise Albani per la perizia genetica e Domenico Marchigiani per quella dattiloscopica sulle impronte. L'incidente probatorio riguarda anche altri reperti raccolti nella prima indagine e non analizzati. Sarà acquisito il Dna delle gemelle Cappa (cugine di Chiara Poggi), di un amico di Stasi e di tre amici di Sempio, tutte persone non indagate. Il 24 ottobre in aula per discutere le perizie.