L'impronta, i biglietti nella spazzatura, il malore (mai agli atti) durante l'interrogatorio: le ombre su Andrea Sempio

A confermare l'accaduto sarebbero stati gli archivi del 118, da cui risulterebbe l'intervento di un'ambulanza per ben 40 minuti quel giorno per curare Andrea Sempio. Un calo di pressione all'inizio dell'interrogatorio. La circostanza del malore del nuovo indagato durante quell'interrogatorio è stata inconsapevolmente confermata dalla madre, Daniela Ferrari, in uno dei colloqui con la Iena Alessandro De Giuseppe. Un mancamento come quello che avrebbe avuto qualche giorno fa la stessa donna, mentre gli investigatori la incalzavano sulla sua amicizia con un vigile del fuoco di Vigevano che lei forse incrociò proprio la mattina del 13 agosto 2007.