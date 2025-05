Delitto di Garlasco, l'impronta del palmo di Sempio sul muro delle scale vicino al cadavere di Chiara Poggi

Una impronta, compatibile con quella del palmo di Andrea Sempio, rilevata sul muro delle scale che conducono alla taverna della villetta di via Pascoli a Garlasco, proprio nei pressi del luogo in cui, il 13 agosto 2007, fu ritrovato il corpo senza vita di Chiara Poggi. Lo rivelano gli ultimi accertamenti disposti dalla Procura di Pavia. Una impronta che avrebbe dovuto essere al centro dell'interrogatorio che però non è avvenuto perché Sempio non si è presentato in procura trincerandosi dietro un cavillo legale.