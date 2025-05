Delitto di Garlasco: Sempio, Stasi e il fratello di Chiara Poggi oggi di fronte ai pm

Da una parte Alberto Stasi. Dall'altra Andrea Sempio. Si incrociano i volti e i destini del delitto di Garlasco in Tribunale a Pavia. Il Procuratore Fabio Napoleone con l'aggiunto Stefano Civardi e la pm Valentina De Stefano hanno convocato per le 14 Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, e il 37enne indagato nella nuova inchiesta. Alla stessa ora la pm Giuliana Rizza raggiungerà il fratello della vittima e amico di Sempio, Marco Poggi, per sentirlo come testimone a Venezia, dove il 36enne si è trasferito e lavora. I tre saranno sentiti contemporaneamente per evitare fughe di notizie.