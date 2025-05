Garlasco, non solo Sempio: martedì saranno interrogati anche Alberto Stasi e Marco Poggi

Un articolo sul delitto di Garlasco come altri centinaia che sono stati scritti da quel 13 agosto 2007 in cui Chiara Poggi, 26 anni appena compiuti, venne trovata morta nella villetta di Garlasco in cui abitava con la famiglia. Nulla di strano, se non fosse per l'autore, Andrea Sempio, come riferito da lui stesso ai carabinieri. L'elaborato era stato scritto per un corso di giornalismo frequentano alla Fondazione Le Vele di Pavia. "Credo fosse il 2014-2015, Andrea era un ragazzo introverso, ma il migliore della sua classe", ha ricordato Maria Fiore, giornalista della Provincia Pavese e insegnante di giornalismo in quel corso. "Ho cercato nel mio computer, ma non l'ho trovato, potrebbe averlo scritto a mano. Certo è che del delitto avevamo parlato in classe: è una vicenda che, per via del mio mestiere, seguo fin dall'inizio". "A quanto ricorda Andrea Sempio, non c'è nulla di oscuro. Né nell'avere fatto quel tema, né nel suo contenuto", ha sottolineato l'avvocato difensore Angela Taccia. "Mi risulta che il quel corso, e anche in altri, sia stato proposto spesso".