Delitto di Garlasco, Andrea Sempio a "Quarto Grado": "Ho temuto di essere arrestato"

Nel giorno della perquisizione a casa di Sempio e dei suoi genitori, la giornalista Martina Maltagliati del programma di Rete 4 ha incontrato il 37enne amico del fratello di Chiara, Marco: "Sono un po' provato, è stata una giornata lunga. In questo momento sono più preoccupato per i miei genitori perché i carabinieri sono stati anche da loro ed è stata lunga" confida. "Io oggi non sono stato portato via dai carabinieri né non sono stato in caserma. All'inizio pensavo fossero venuti a casa per arrestarmi, erano circa dieci agenti, ma avevano solo un mandato di perquisizione," precisa.