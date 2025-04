Delitto di Garlasco, "il malore della mamma di Andrea Sempio quando ha sentito un terzo nome"

Nella sua intervista andata in onda sul canale tv Antenna 3, Taccia spiega di non aver mai sentito parlare prima di questa terza persona e di non conoscerla, come non la conoscono "né Andrea né suo padre". L'avvocato non sa se la madre di Sempio invece la conosca e aggiunge: "Non so se si tratti di qualcuno coinvolto nelle indagini. La madre di Andrea mi ha solo detto di non capire cosa c'entrasse. Si aspettava domande sul figlio e a questa richiesta è scattato il panico. Ore dopo essere uscita dalla caserma non ne voleva parlare e continuava a piangere". Taccia chiarisce poi di non aver mai sentito il nome di quella persona e sottolinea: "Gli atti li ho letti, quel nome non mi pare proprio di averlo letto né sentito".