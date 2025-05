Delitto di Garlasco: Stasi e Sempio martedì in Procura a Pavia, il fratello di Chiara sarà sentito a Venezia

E ancora, bisognerà chiarire a quando risalga l'ultima visita di Sempio a casa Poggi. A questo proposito, il 16 febbraio 2017, rispondendo ai magistrati durante la prima indagine a carico dell'amico, Marco aveva risposto: "Non sono in grado di ricordare se nel periodo antecedente il 5 agosto Andrea è venuto a casa mia. E' molto probabile, ma non sono in grado di affermarlo con certezza". E quanto alle telefonate: "Non ricordo se ho ricevuto telefonate da Andrea mentre ero in Trentino, non ricordo di aver avuto problemi di copertura del segnale della mia utenza mobile, se però mi chiamava durante la giornata è possibile che il segnale non ci fosse perché andavamo a fare delle passeggiate".