Garlasco, la madre di Sempio prima della riapertura delle indagini: "Una vicina vide Chiara litigare con Stefania Cappa"

L'inviato Alessandro De Giuseppe ammette che, dopo quella telefonata, incontrarono più volte la madre di Sempio. Per esempio, sull'avvocato Tizzoni che, secondo il suo racconto, avrebbe passato carte della Procura al difensore di suo figlio. E ancora, su Stefania Cappa, "Le Iene" ripercorrono le dichiarazioni di quella donna citata dalla madre di Sempio: il racconto della lite tra Chiara Poggi e Stefania fu omesso dalla stessa sia ai Carabinieri, sia quando la donna parlò proprio con "Le Iene". La madre di Sempio, invece, è certa della sua versione: "Io posso giurare di avergliela sentita dire 'sta cosa - aveva detto al programma di Italia 1 -. Anche perché a me non aveva motivo di raccontarmi delle balle. Perché stavamo proprio parlando e lei è uscita tranquillamente dicendomi: 'Eh sì alla domenica mattina avevano anche litigato'. Questo è un paesino dove la gente spettegola tra di loro, ma quando ci sono da dire le cose come stanno, non le dicono. Perché ci sono tante cose che non tornano, tante persone che non sono state prese in considerazione".