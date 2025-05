Delitto di Garlasco, gli sms della madre di Andrea Sempio fanno vacillare l'alibi del figlio

Secondo quanto riportato da "Il Messaggero", la sera del 12 agosto, il cellulare di Daniela Ferrari registra numerosi scambi di messaggi tra le 21 e le 22. La mattina seguente, il 13 agosto, alle 8:47, due ulteriori Sms vengono inviati all'ex pompiere. Poco dopo, alle 9:09, mentre la Ferrari si reca a fare la spesa a Gambolò, in zona Molino, il suo telefono aggancia la cella e un terzo messaggio parte in direzione di Vigevano. Da quel momento, l'attività del suo cellulare si interrompe. L'ipotesi al vaglio degli investigatori è che possa essere stata la donna a parcheggiare in Piazza Ducale e che quindi sia suo lo scontrino del parcheggio con un timbro delle 10:18 usato all'epoca delle prime indagini come conferma dell'alibi del figlio.