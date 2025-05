Garlasco, il pm: "L'impronta di Sempio corrisponde per 15 punti di contatto"

Come già emerso martedì, il 5 settembre 2007 una parte dell'impronta, "priva di creste utili per gli accertamenti dattiloscopici", è "stata asportata dal muro grattando l'intonaco con un bisturi sterile". Mentre la parte restante era stata ritenuta "non utile" a individuare impronte. Ora invece la Procura la attribuisce al 37enne amico di Marco Poggi, già indagato e archiviato due volte, e procede nelle indagini.