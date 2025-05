Caso Garlasco, l'ordine degli avvocati bacchetta Angela Taccia, l'avvocata in jeans e felpa: "Serve sobrietà"

Intervistata prima della diffusione del comunicato dell'Ordine, Taccia ha difeso con determinazione il proprio stile e la libertà di espressione: "Mi criticano perché mi sono presentata in procura in jeans e felpa dei Negrita, ma io faccio il mio lavoro. Se non piaci alle persone, va bene. È quando non piaci ai cani che devi preoccuparti". Sempre in quella sede, l'avvocata aveva definito le indagini della Procura "anomale", ribadendo: "Non dichiaro guerra alla Procura, ma professionalmente è guerra. Le indagini sono anomale, e io sono libera di dirlo". Aggiungendo anche che Sempio, suo assistito, è "molto provato" ma non ha timori sul piano giudiziario.