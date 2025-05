Garlasco, il campione con l'"impronta 33" potrebbe non essere stato distrutto

Il campione di intonaco con l'impronta del palmo della mano attribuita ad Andrea Sempio, potrebbe non essere stato distrutto come si era temuto. Per ora non è stato ancora recuperato negli archivi, ma la Procura di Pavia non dispera di riuscire a recuperarlo, perché dai verbali dell'inchiesta lo smaltimento non risulta. Secondo quanto riporta Repubblica, nel verbale delle operazioni tecniche del 4 settembre 2007 "si dà atto che la conservazione dei reperti è buona e non sono quindi suscettibili a degradazione naturale". E quindi i tecnici presenti concordano sulla "non rinunciabile distruzione del campione, ovvero la conservazione di quota parte del substrato merceologico".